Идлиб: ВВС Сирии уничтожили более 30 террористов на севере страны

Дамаск, 13 января. Самолеты ВВС Сирии атаковали лидеров террористов в городе Серакиб на северо-западе Сирии в провинции Идлиб, уничтожив 32 боевиков, в том числе 11 командиров, передает FARS.

Сирийские истребители нанесли серию ударов с воздуха по позициям террористов в городе Серакиб провинции Идлиб. В результате атаки было уничтожено 32 боевика, 21 террорист был ранен, ликвидировано также несколько военных транспортных средств. По данным иранского агентства FARS, при авиаударе был уничтожен один из командующих запрещенной в РФ террористической Джейш эль-Фатх Абу Солейман аль-Месри.