Бывшая солистка «Лицея» перед смертью успела собрать чемоданы

Москва, 13 января. Певец Прохор Шаляпин рассказал о событиях, которые могли стать причиной смерти экс-солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой.

Ранее стало известно о загадочной смерти бывшей участницы группы «Лицей» Жанны Роштаковой, тело которой было обнаружено в ее квартире во Владивостоке.

В комментарии корреспонденту ФАН Прохор Шаляпин сообщил, что давно знаком с Жанной, а накануне гибели у него состоялся телефонный разговор с певицей. По его словам, Жанна умерла через несколько часов после телефонного разговора с ним.

При этом Шаляпин не исключает версию насильственной смерти Жанны Роштаковой. Он отметил, что перед смертью Жанна начала бракоразводный процесс со своим мужем, ради которого в свое время переехала во Владивосток. В ближайшее время Роштакова планировала переехать в Москву.

«Она уже упаковывала вещи, чтобы переехать на ПМЖ в Москву. А тут — такое несчастье», — рассказал Шаляпин в комментарии ФАН.

Стоит отметить, что предварительной версией гибели Жанны Роштаковой стал несчастный случай в ванной. По данным СМИ на голову певицы упала полка в ванной комнате.