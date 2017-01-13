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ФСБ поймала интернет-вербовщика ИГ на Кубани
Происшествия

ФСБ поймала интернет-вербовщика ИГ на Кубани

Сегодня 17:06
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ФСБ поймала интернет-вербовщика ИГ на Кубани

Краснодар, 13 января. 19-летний житель Краснодарского края, занимавшийся вербовкой и оправдывавший деятельность террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержан сотрудниками ФСБ. Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, житель Кубани задержан в результате осуществленных Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю оперативно-разыскных мероприятий.

Так, молодой человек пропагандировал и оправдывал терроризм в группе террористической направленности в соцсети «ВКонтакте», в которой был админом. Подозреваемый также публиковал информацию террористической направленности, оправдывающую деятельность запрещенных в России организаций ИГ и «Имарат Кавказ».

В настоящее время задержанный находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, несколько дней назад суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к восьми годам лишения свободы за вербовку в ряды ИГ и распространение экстремистских идей.

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Тимур Румянцев
#иг #фсб #краснодар
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