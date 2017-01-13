Евросоюз выделит Минску 7 млн евро на расселение беженцев

Минск, 13 января. Евросоюз выделит Белоруссии семь миллионов евро для модернизации пунктов временного размещения нелегальных мигрантов, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Минск отмечал, что не может подписать соглашение о реадмиссии из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Это является основной преградой на пути облегчения визового режима между Белоруссией и ЕС.

«Средства в сумме семь миллионов евро выделяются на решение вопросов противодействия незаконной миграции и управление миграцией… Одним из компонентов будет модернизация центров для содержания иностранцев, задержанных за нелегальное пребывание», — цитирует РИА Новости свои источники в МВД республики.

Отмечается, что ЕС выделяет средства не для приема Белоруссией беженцев, а для их расселения. Программа рассчитана до 2020 года.

3 января взбунтовавшиеся мигранты захватили территорию бывшей военной базы и взяли в заложники социальных работников лагеря для беженцев в Италии.