Nielsen Russia: За «Зенит» болеют люди с доходами выше среднего

Управляющий директор Nielsen Sport в Германии, Австрии и Швейцарии Ян Леман и коммерческий директор Nielsen Russia Олег Мартьянов рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей об изменениях показа российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на ТВ, популярности футбола по сравнению с другими видами спорта в России, доле болельщиков ведущих клубов страны, а также среднестатистическом болельщике «Зенита».

— В России перед сезоном 2015/16 был подписан новый ТВ-контракт на показ РФПЛ. Какие выводы можно сделать после полутора лет его действия?

Леман: — Наиболее очевидным примером стало изменение доли показа матчей премьер-лиги на общедоступном ТВ. До сезона 15/16 только один матч тура показывали на федеральном канале, сейчас же зрители могут увидеть 3-4 игры. И хотя увеличение числа показа матчей на общедоступном ТВ привело к уменьшению средней телевизионной аудитории, общий охват и аудитория матчей РФПЛ выросли. Это, безусловно, большой плюс для спонсоров и их узнаваемости.

— Какие матчи этого сезона, показанные на общедоступном ТВ, вызвали наибольший зрительский интерес?

Леман: — Самый высокий рейтинг был у матча между «Спартаком» и ЦСКА. Его посмотрели более 1,4 миллионов зрителей. Далее идут встречи «Зенит» — «Спартак» и «Ростов» — ЦСКА. Каждый их этих матчей собрал аудиторию более миллиона человек.

— Какая команда России имеет наибольшую аудиторию в текущем сезоне на бесплатном ТВ?

Леман: — Очевидно, что игры «Зенита», ЦСКА и «Спартака» привлекают больше всего зрителей. Однако объективно сравнить их показатели довольно сложно: матчи начинаются постоянно в разное время, а это, безусловно, оказывает влияние на размер аудитории.

— Какую выгоду могут извлечь клубы из нынешней системы показа?

Леман: — Новая система затрагивает клубы в разных сферах их деятельности. Большее число матчей, показанных на федеральном канале, дает возможность клубам увеличить узнаваемость их спонсоров. Это должно позитивно сказаться на привлекательности клубов как для существующих, так и для потенциальных спонсоров и партнеров.

Мартьянов: — В то же время необходимо обратить внимание и на ухудшение ситуации с платными тематическими каналами. Тот факт, что меньшее количество матчей показывается эксклюзивно на платных каналах, сказывается на динамике роста новых пользователей. Все меньше людей оформляют платную подписку на каналы. Важная статья доходов в ведущих европейских лигах — доходы от ТВ-прав. И в этом плане доходы российских клубов очень сильно отстают от европейских показателей.

— Тем не менее, в сравнении с международными показателями, как бы вы охарактеризовали интерес к РФПЛ в России?

Мартьянов: — Наши исследования показывают, что в целом интерес к футболу в России и к премьер-лиге достаточно высок. Однако стоит сказать, что в России сразу несколько видов спорта являются очень популярными. Хоккей, фигурное катание, биатлон тоже имеют хорошие рейтинги. В других европейских странах, таких как Германия, Англия, Испания и Италия люди, можно сказать, зациклены на футболе. Их не так сильно интересуют другие виды спорта в сравнении с Россией. Однако проведение ЧМ-2018 открывает новые возможности для того, чтобы вызвать дополнительный интерес к футболу и премьер-лиге в стране.

— Какие российские клубы способны привлечь наибольшее число новых болельщиков?

Мартьянов: — Мы регулярно проводим исследования среди городских жителей России. Это около 78 миллионов человек. Российские топ-клубы («Спартак», ЦСКА и «Зенит») имеют огромное число поклонников в России. В среднем, за последние шесть лет около 19% и 17% называют соответственно «Спартак» и ЦСКА в числе своих двух любимых клубов. Однако наши исследования показывают, что «Зенит» имеет наибольшее число болельщиков в России, более 30% любителей футбола. Среди фанатов «Зенита» довольно высока доля семейных людей и женщин, так что можно смело сказать, что «Зенит» добился больших успехов в привлечении этой важной категории поклонников. Интересно, что болельщики «Зенита», как правило, — успешные люди с доходом выше среднего. Это люди, заинтересованные в различных видах спорта и развлечениях. Они также весьма активны в социальных медиа.

— Каковы наиболее важные факторы для привлечения и удержания клубами болельщиков?

Мартьянов: — Одним из очевидных и ключевых факторов являются спортивные успехи клуба. «Зенит» и ЦСКА в последние годы — флагманы российского футбола, постоянно выступают на европейской арене. Кроме того, важно появление в команде звездных игроков, это тоже способствует увеличению известности команды. Однако спортивные успехи — лишь один фактор, влияющий на пристрастия болельщиков. Клуб должен выстраивать диалог со своими фанатами, понимать их потребности и желания, чтобы потом, опираясь на исследования рынка, предлагать услуги, которые будут интересны болельщикам. «Зенит» и «Спартак» в этом отношении находятся впереди.

— В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, в России строятся и реконструируются стадионы. Что наиболее важно учитывать клубам при их эксплуатации?

Леман: — Основная задача клубов — предоставить комфортные условия для регулярного посещения стадиона болельщиками. Только тогда большие арены будут заполняться. Важно понимать потребности каждой группы посетителей. Для каждой целевой группы должны быть соответствующие предложения, это сделает поход на стадион более привлекательным. В Германии, например, мы можем наблюдать значительный рост числа зрителей с появлением новых стадионов, построенных к мировому первенству 2006 года. Задача клуба — не только правильно определить диапазон цен на билеты, но и предложить всевозможные удобства внутри и вокруг стадиона. Посещение арены — это не только просмотр матча. Люди должны иметь возможность, придя на стадион, развлечься, встретиться с друзьями, перекусить, обсудить игру после ее окончания. Создание комфортных для этого условий позволяет привлекать более разнообразную аудиторию — семьи, молодежь, активных фанатов.