Видео с преследующим девочку «привидением» шокировало Сеть

Москва, 13 января. Странный ролик, на котором видно, как в комнате, где играет маленькая девочка, вдруг «оживают» предметы, взбудоражило пользователей Сети.

Самопроизвольно шевелящаяся кукла и летающие по комнате тяжелые предметы напоминают полтергейст, пишет Metro. Сначала в комнате, где играет девочка, кукла как будто начинает разминать шею. Во второй части ролика по комнате летают листы, а затем начинает двигаться стол, на котором они лежали.

О происхождении ролика ничего не известно. Есть предположение, что видео было опубликовано отцом девочки.