Печальная история любви: Европа готова порвать с Украиной

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи End of EU-Ukraine love affair? Kiev and Brussels fall out over visa-free travel («Конец романа ЕС и Украины? Киев и Брюссель не могут договориться о безвизовом режиме»), опубликованной британским информационно-аналитическим ресурсом Express.

Отношения Украины и Евросоюза вот-вот достигнут переломного момента: переговоры по безвизовому въезду для украинцев задерживаются. Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что соглашение будет достигнуто к 1 января 2015 года, затем к декабрю 2015 года, а потом — «не позднее» 2016.

Но пока на горизонте не видно никакого соглашения, а чиновники ЕС обещают ввести безвизовый режим в этом году, украинцы уже устали от Брюсселя. Дата окончательного утверждения еще не установлена, однако чиновники дают предварительный «зеленый свет» на август. Медленный прогресс провоцирует антиевропейские настроения на Украине, люди чувствуют, что их «подвели» и разочарованы действиями ЕС.

«Я думаю, что у украинцев теперь меньше энтузиазма по поводу ЕС, это очевидно, — рассказала в интервью Politico директор Киевского Института мировой политики Алена Гетьманчук. — Я бы не назвала это «усталостью от Европы», скорее это разочарование в государствах Евросоюза, которые не могут разрешить определенные вопросы».

После доработки соглашения Европа будет открыта для 40 млн украинцев, которые смогут совершать короткие поездки в зону Шенгена.

В ноябре прошлого года на саммите Украина — ЕС президент Европейского совета Дональд Туск пообещал поддержать Киев, сказав Петру Порошенко: «У вас здесь много друзей, и я могу обещать вам, что вы не останетесь без поддержки».

Но его заверения не достаточны для некоторых украинцев.

«Они кормили нас завтраками, а потом сказали, что остальное — позже, — говорит Дмитрий Золотько. — Они сказали, что «все будет завтра», затем «послезавтра», а потом и просто «позднее». Если бы они хотели это сделать, они бы уже давно выполнили свои обещания».

«Я понимаю, что это сложный вопрос, но как по мне, так мы никогда не получим безвизовый режим», — говорит украинская учительница Катерина Халабузар.

Неопределенность по поводу безвизового соглашения продолжается, причем Киев принял на себя серьезный удар и в прошлом году, когда избиратели в Нидерландах отвергли планы по установлению более тесных экономических связей между ЕС и Украиной. Медленный прогресс Киева на пути реформ и борьбы с коррупцией также препятствует процессу.

«К сожалению, ЕС не готов принять нас в члены, и мы еще не готовы стать членом ЕС, — заявил оппозиционный политик Андрей Артеменко. — Мы не должны стучаться в закрытую дверь, туда, куда нас даже не приглашали».

Но надежда на союз альянса с Украиной остается, несмотря на беспокойства по поводу улучшения отношений европейских столиц с Россией и отменой санкций.

Украина оказалась в центре спора между Западом и Россией, когда полуостров Крым присоединился к составу России весной 2014 года, которая оказала поддержку повстанцам в войне против правительственных войск на востоке страны.

Виктория Бондаренко утверждает, что развивать тесные отношения с Украиной — в интересах ЕС: «Мы — последний рубеж обороны от россиян — если они придут сюда, ничто больше не защитит ЕС. Это в их интересах — поддерживать Украину. Если они будут ждать, то потом дорого заплатят — в экономическом, политическом и, возможно, военном отношении».

Как раз недавно украинская сторона заявила, что запретит французскому кандидату в президенты Марин Ле Пен въезд на территорию Украины после ее замечания, которое выглядело как стремление узаконить присоединение Крыма к России в 2014 году.

Офис госпожи Ле Пен отклонил угрозу, заявив, что у нее нет намерения посещать Украину.