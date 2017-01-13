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Политика

Кудрин положительно отозвался о деловых качествах Улюкаева

13 Января 2017 16:47
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Кудрин положительно отозвался о деловых качествах Улюкаева

Москва, 13 января. Глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин дал положительную характеристику бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который подозревается в коррупции. Об этом он заявил во время встречи с журналистами.

«В тех случаях, когда я с ним имел отношения в сфере его деловых функций на протяжении многих лет, я могу охарактеризовать его только положительно», —  отметил Кудрин.

Напомним, что Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки у представителя «Газпрома». Следствие полагает, что чиновник требовал денежное вознаграждение в обмен на одобрение сделки по приобретению находящихся у государства акций «Башнефти». Глава МЭР был освобожден от своих обязанностей указом президента в связи с утратой доверия. 

Геннадий Плющев

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