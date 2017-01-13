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Войска ВВО в 2017 году пополнят более 11 тысяч контрактников
Россия

Войска ВВО в 2017 году пополнят более 11 тысяч контрактников

Сегодня 17:09
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Войска ВВО в 2017 году пополнят более 11 тысяч контрактников

Хабаровск, 13 января. Специалисты пунктов отбора граждан Восточного военного округа планируют набрать порядка 11 тысяч военнослужащих по контракту до конца текущего года.

Пункты отбора граждан работают на территории Приморского, Хабаровского, Забайкальского края и в Республике Бурятия. В 2017 году в округе состоятся 66 акций, призванных популяризировать военную службу по контракту, они будут приурочены к 72-летию Победы в ВОВ, Дню Защитника Отечества, годовщинам образования городов и другим праздникам и событиям. Кандидатам на контрактную службу предоставят на выбор более 100 специальностей в Тихоокеанском флоте, Сухопутных войсках, частях ВВС и ПВО.

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Алексей Громов
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