Минздрав РФ внес в группу риска 28 настоек

Москва, 13 января. Министерство здравоохранения России внесло 28 спиртосодержащих лекарств в так называемую группу риска после трагедии, которая произошла в Иркутске. Об этом в пятницу заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Мы поработали со всеми регионами, чтобы посмотреть, были ли проблемы за несколько лет со злоупотреблением вот этими настойками. Мы выявили в группе риска 28 препаратов», — сказала она.

Скворцова также отметила, что правительство рассматривает возможность введения рецептов на отпуск спиртосодержащих настоек. Если будет принято решение, что лекарственные препараты не представляют опасности для здоровья, их можно будет продавать свободно.

Напомним, что правительство взяло под контроль продажу лекарственных препаратов после того, как в Иркутске свыше 70 человек погибли, отравившись настойкой «Боярышник».