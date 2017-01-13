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Жители Зайцево каждую ночь прячутся в убежищах от обстрелов ВСУ
Новороссия

Жители Зайцево каждую ночь прячутся в убежищах от обстрелов ВСУ

Сегодня 16:37
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Жители Зайцево каждую ночь прячутся в убежищах от обстрелов ВСУ

Зайцево, 13 января. ВСУ за минувшие сутки около 1000 раз нарушили режим тишины, обстреляв также Зайцево в ДНР — поселок за три года боевых действий сильно пострадал.

Населенный пункт Зайцево, что на окраине Горловки в ДНР, после трех лет войны сильно пострадал — изрешеченные окна, разбитые дома и жилища без крыш. Практически на каждом доме видны отметины снарядов ВСУ. Местные жители не помнят ни одного дня за последнее время, когда бы Зайцево спало ночью спокойно, пишет новостное агентство «Харьков».  Так, только за минувшие сутки украинские силовики более 900 раз обстреляли ДНР, ударив 24 артиллерийскими снарядами, 11 танковыми, еще 269 крупнокалиберными минами. Местные жители почти каждую ночь прячутся от обстрелов ВСУ в убежищах. 

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Ирина Селезнева
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