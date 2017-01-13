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Донбасс: украинский журналист призвал отгородить ДНР и ЛНР «глухой стеной»
Новороссия

Донбасс: украинский журналист призвал отгородить ДНР и ЛНР «глухой стеной»

Сегодня 16:37
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Донбасс: украинский журналист призвал отгородить ДНР и ЛНР «глухой стеной»

Киев, 13 января. Главный редактор украинской газеты «Бульвар Гордона» Дмитрий Гордон заявил, что Киев должен отгородить Донбасс глухой стеной.

Гордон призвал возвести на границе с ДНР и ЛНР стену и продолжить строительство «европейской Украины», а когда страна станет красивой и экономически привлекательной, жители Донецка и Луганска «сами попросятся в процветающую европейскую Украину».

«Когда жители Донбасса увидят хорошую, красивую, процветающую Украину, тогда они захотят с нами жить, а мы подумаем – брать их к себе или нет», — сказал Гордон.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что на начало 2017 года Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на отметке 27,5 гривен, однако через несколько дней украинская валюта начала стремительно падать, к настоящему моменту курс доллара приблизился к 30 гривнам.

комментарии
Кирилл Иванов
#дмитрий гордон
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ФАН публикует фото передачи Киеву погибших у границы ДНР морпехов ВСУ
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