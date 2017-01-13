Кудрин заявил, что идеи Трампа угрожают мировой экономике

13 Января 2017 16:46 54

Москва, 13 января. Меры, которые предлагает избранный президент США Дональд Трамп, опасны для мировой экономики, заявил бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«В части дефицита бюджета Соединенных Штатов, допустим, предложено активное, массированное инвестирование в инфраструктуру США с увеличением, наращиванием дефицита бюджета США», — привел пример Кудрин.

Он обратил внимание, что такие шаги опасны для кредитоспособности США. Бывший глава Минфина отметил, что у США в настоящее время предельные величины долга. Если Вашингтон продолжит дальнейшее наращивание, то это может привести к снижению доверия к доллару в мире.

«Соответственно, если такая политика бюджетного дефицита будет осуществляться, — это уже, в принципе, экспертами было заявлено в последние две недели, — будет быстрее повышаться ставка ФРС как ответная мера для балансировки экономики», — заметил председатель совета Центра стратегических разработок.

«Вот почему меры Трампа считаются недостаточно выгодными, в том числе для мировой экономики и, в конечном счете, для США», — заключил Кудрин.

Ранее Кудрин ответил на сообщения о возможности отмены санкций против России.