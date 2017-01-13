Наемнице ВСУ из России отказали в украинском гражданстве

13 Января 2017 16:37 58

Киев, 13 января. Киев отказал в предоставлении гражданства россиянке Юлии Толопе, которая воюет в рядах ВСУ.

Юлия Толопа воевала в составе батальона «Айдар» против ополченцев Донбасса, после чего она вступила в ряды Вооруженных сил Украины. Она обратилась к киевским властям с просьбой о получении гражданства Украины, но получила отказ. На своей страничке она разместила гневные посты в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Петр Порошенко подписал указ, разрешающий иностранным наемникам воевать на стороне ВСУ, также он одобрил ускоренную процедуру получения украинского гражданства военным из-за рубежа.