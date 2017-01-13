Эрдоган отказался выводить войска с Кипра

Анкара, 13 января. Турция не станет выводить свои войска с территории Кипра. Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Северный Кипр в переговорах демонстрирует искреннюю позицию. Греция не должна ожидать решения проблемы острова без Турции как страны-гаранта. Турция останется на Кипре. Даже речи не может идти о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр», — отметил он, выступая в эфире телеканала NTV.

Напомним, что Кипр был разделен в 1974 году, когда сторонники присоединения к Греции устроили государственный переворот. Турция ввела войска на остров, взяв под контроль его северную часть, южная же часть осталась под контролем Республики Кипр.