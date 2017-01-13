ДНР передала Украине тела трех подорвавшихся на мине солдат

Москва, 13 января. Власти ДНР передали украинской стороне тела солдат ВСУ, погибших у населенного пункта Октябрь, подорвавшись на мине.

Передача тел погибших прошла в Донецке, в морге больницы имени Калинина — солдат забрали украинские волонтеры, которые обязались доставить их на территорию Украины. По данным республиканского оборонного ведомства, тела погибших были эвакуированы с линии фронта южнее Донецка. Известно, что украинские военнослужащие забрели в так называемую «серую зону» на юге ДНР, где погибли от разорвавшейся мины. По словам спикера из Минобороны ДНР, солдат ВСУ искали два дня, после эвакуации тел их доставили в морг Донецка.



