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Скворцова требует уголовного наказания для автохамов, препятствующих работе скорых
Общество

Скворцова требует уголовного наказания для автохамов, препятствующих работе скорых

Сегодня 16:50
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Скворцова требует уголовного наказания для автохамов, препятствующих работе скорых

Москва, 13 января. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что наказание за создание помех автомобилям скорой медицинской помощи на дорогах следует ужесточить вплоть до уголовной ответственности.

Так, глава Минздрава осудила произошедший в Петропавловске-Камчатском инцидент, отметив, что амбиции человека оказались выше ценности жизни больного. Скворцова добавила, что в настоящее время существует предложение по внесению изменений в законодательство, чтобы при необходимости подобные случаи попадали под уголовную ответственность.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поведение водителя на Камчатке, который не пропустил машину скорой помощи к умирающему пациенту, должно получить правовую и юридическую оценку.

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Тимур Румянцев
#скворцова
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