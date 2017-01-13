FAN-TV Лента новостей
Сенатор Климов об отмене контрсанкций: Работать надо ради России, и все приложится
Экономика

Сенатор Климов об отмене контрсанкций: Работать надо ради России, и все приложится

Сегодня 17:07
54

Сенатор Климов: России нужно еще много сделать до отмены санкций и контрсанкций

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает отмену российских контрсанкций против Запада к концу 2017 года. Все сейчас зависит от того, как будет развиваться диалог американцев, ЕС и России после того, как Дональд Трамп, избранный президент США, и его администрация придут к власти. «Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры», — заявил Шувалов на Гайдаровском форуме.

Российским министерствам и ведомствам следует быть готовыми к тому, что со временем российский рынок вновь будет открыт для западной продукции. В любом случае, уже понятно, что «контрсанкции в определенной части значительно изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения через торговые сети», резюмирует первый вице-премьер.

Будут ли антироссийские санкции, а значит, и российские контрсанкции отменены к 31 декабря 2017 года? Как это скажется на процессе импортозамещения, протекающем сейчас в нашей стране? Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, предоставил Федеральному агентству новостей свою точку зрения по данному вопросу.

«Позиция высшего руководства нашей страны неизменна, и заключается она в том, что не мы санкции вводили, не нам их и отменять. Переговоров об отмене санкций мы ни с кем не ведем. Мы работаем в тех условиях, которые есть. Отменят они на Западе санкции против нас, тогда мы подумаем о своих контрмерах. Но если мы будем отменять наши контрмеры, то нам следует учесть ситуацию в соответствующих секторах, в частности, в аграрном секторе. Не следует забывать, что там после введения контрсанкций произошло определенное оживление. Сегодня, наверное, не хочется просто так терять наработанное», — отмечает сенатор.

Дональд Трамп

Андрей Климов не думает, что, к примеру, тот же президент США Дональд Трамп, вступив в должность, тут же примется за отмену антироссийских санкций.

«Все же есть еще и конгресс. В любом случае, я бы сейчас думал не о потенциальной отмене санкций, а о том, как России, несмотря ни на что, двигаться дальше. Если мы будем просто сидеть, сложа руки, то ничего не произойдет», — продолжает он.

Рано или поздно Россия действительно откроет рынок для западных продуктов, но произойдет это не сегодня. «Шувалов правильно говорит, что нам надо быть готовыми, во-первых, к более либеральному рынку, во-вторых, к тому, что рано или поздно с этими санкциями и контрсанкциями все закончится, в-третьих, к тому, что после этого нам придется конкурировать с лучшими мировыми производителями. Это касается не только нашего сельского хозяйства, но и всего остального», — приводит свою точку зрения Андрей Климов.

Между тем, добавляет сенатор, одной лишь готовности мало. И парламенту, и правительству, и бизнес-сообществу нужно еще приложить значительные усилия для того, чтобы российский рынок, когда он вновь откроется для Запада, был к этому готов.

«Я приведу простой пример. 17 лет у нас в стране говорили, что вот-вот мы вступим в ВТО (Всемирная торговая организация. — Прим. ФАН). Мы устраивали всевозможные практики хозяйственникам — я также в этом участвовал, мы приглашали туда уважаемых чиновников, ученых и специалистов. Тем не менее когда мы, наконец, вступили в ВТО, оказалось, что мало кто к этому готов, причем как на региональном, так и на отраслевом уровне. Нечто подобное может случиться и здесь. Если дело в призывах, то призывы Шувалова правильные. Если дело в том, что уже завтра что-то может произойти, что завтра санкции могут быть сняты, то вряд ли. Если говорить в том, как нам себя вести, то все очень просто: нам следует повышать эффективность собственного труда. Не ради санкций, не ради Трампа, не ради чего-то — лишь только ради наших собственных людей и собственной страны. Если будет эффективен труд, то все остальное приложится», — подводит итог сенатор.

комментарии
Иван Верихов
#дональд трамп #андрей климов #игорь шувалов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 16.30: ССА и ИГ устроили перестрелку в Алеппо, ВВС коалиции разрушили центр Ракки

Сегодня 16:30
121

Николай Буров об Исаакиевском соборе: Я слишком люблю этот дом, чтобы желать ему зла

Сегодня 16:11
104

Работа над ошибками: почему двигатели «Союза-У» нужно было менять еще в 2011 году

Сегодня 16:11
107

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

Сегодня 15:50
551

Сирия, новый теракт: ФАН публикует видео с места взрыва смертника в Дамаске

Сегодня 15:29
120
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Центробанк втрое снизил ущерб от финансовых пирамид

17:01

Полиция объяснила происхождение звуков взрыва в Марселе

17:00

Скворцова требует уголовного наказания для автохамов, препятствующих работе скорых

16:50

Кудрин положительно отозвался о деловых качествах Улюкаева

16:47

Кудрин заявил, что идеи Трампа угрожают мировой экономике

16:46

ФАН публикует фото передачи Киеву погибших у границы ДНР морпехов ВСУ

16:39

Донбасс: украинский журналист призвал отгородить ДНР и ЛНР «глухой стеной»

16:37

Жители Зайцево каждую ночь прячутся в убежищах от обстрелов ВСУ

16:37

Наемнице ВСУ из России отказали в украинском гражданстве

16:37

Депутат ГД придумал, как уберечь россиян от вербовки в Сирию через соцсети

16:34

Минздрав РФ внес в группу риска 28 настоек

16:33

ДНР передала Украине тела трех подорвавшихся на мине солдат

16:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Центробанк втрое снизил ущерб от финансовых пирамид
Читать
Закрыть