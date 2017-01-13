Сенатор Климов об отмене контрсанкций: Работать надо ради России, и все приложится

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает отмену российских контрсанкций против Запада к концу 2017 года. Все сейчас зависит от того, как будет развиваться диалог американцев, ЕС и России после того, как Дональд Трамп, избранный президент США, и его администрация придут к власти. «Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры», — заявил Шувалов на Гайдаровском форуме.

Российским министерствам и ведомствам следует быть готовыми к тому, что со временем российский рынок вновь будет открыт для западной продукции. В любом случае, уже понятно, что «контрсанкции в определенной части значительно изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения через торговые сети», резюмирует первый вице-премьер.

Будут ли антироссийские санкции, а значит, и российские контрсанкции отменены к 31 декабря 2017 года? Как это скажется на процессе импортозамещения, протекающем сейчас в нашей стране? Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, предоставил Федеральному агентству новостей свою точку зрения по данному вопросу.

«Позиция высшего руководства нашей страны неизменна, и заключается она в том, что не мы санкции вводили, не нам их и отменять. Переговоров об отмене санкций мы ни с кем не ведем. Мы работаем в тех условиях, которые есть. Отменят они на Западе санкции против нас, тогда мы подумаем о своих контрмерах. Но если мы будем отменять наши контрмеры, то нам следует учесть ситуацию в соответствующих секторах, в частности, в аграрном секторе. Не следует забывать, что там после введения контрсанкций произошло определенное оживление. Сегодня, наверное, не хочется просто так терять наработанное», — отмечает сенатор.

Андрей Климов не думает, что, к примеру, тот же президент США Дональд Трамп, вступив в должность, тут же примется за отмену антироссийских санкций.

«Все же есть еще и конгресс. В любом случае, я бы сейчас думал не о потенциальной отмене санкций, а о том, как России, несмотря ни на что, двигаться дальше. Если мы будем просто сидеть, сложа руки, то ничего не произойдет», — продолжает он.

Рано или поздно Россия действительно откроет рынок для западных продуктов, но произойдет это не сегодня. «Шувалов правильно говорит, что нам надо быть готовыми, во-первых, к более либеральному рынку, во-вторых, к тому, что рано или поздно с этими санкциями и контрсанкциями все закончится, в-третьих, к тому, что после этого нам придется конкурировать с лучшими мировыми производителями. Это касается не только нашего сельского хозяйства, но и всего остального», — приводит свою точку зрения Андрей Климов.

Между тем, добавляет сенатор, одной лишь готовности мало. И парламенту, и правительству, и бизнес-сообществу нужно еще приложить значительные усилия для того, чтобы российский рынок, когда он вновь откроется для Запада, был к этому готов.