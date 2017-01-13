ФАН публикует фото передачи Киеву погибших у границы ДНР морпехов ВСУ

Донецк, 13 января. В Донецке завершилась передача тел трех украинских военнослужащих, за которыми приехали волонтеры. Помимо тел бойцов морской пехоты, Киеву были переданы личные вещи и жетоны, так называемые «смертники», погибших, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бойцы ВСУ пропали 8 января, а обнаружены были спустя два дня в «серой зоне», неподалеку от позиций сил ДНР около населенного пункта Октябрь. После обнаружения было заключено перемирие для эвакуации тел погибших, которые впоследствии были доставлены в морг Донецка.

«Они подорвались на мине ОЗМ-72. В районе подрыва и были обнаружены все три трупа. Это военнослужащие ВСУ, морская пехота, 501-й отдельный батальон морской пехоты. Судя по жетону, Сонько Сергей, военнослужащий 93-го года рождения, молодой парень. Остальные — 64-го года и, по-моему, 25 лет. Два молодых парня и один довольно-таки в возрасте мужчина. Для каких целей они шли… Это могла быть диверсионная группа. Возможно, сдаваться шли, так как экипировка на них была не присущая диверсионной группе», — сообщил присутствующий на передаче тел начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

Тела и личные вещи убитых были переданы украинскому волонтеру из организации «Груз 200» для доставки их родным на украинскую сторону.

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