В Дейр эз-Зор прибывают подкрепления ИГ

13 Января 2017 16:24 36

Дейр эз-Зор, 13 января. В сирийский Дейр эз-Зор прибыла большая группа боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) перед предстоящим наступлением на востоке страны.

Главари группировки ИГ планируют крупномасштабное наступление в восточной провинции Сирии и стягивают силы в Дейр эз-Зор, в планах террористов захват военного аэродрома, базы артиллерийской бригады и нескольких районов города.

В качестве ответных действий командование САА укрепило свои позиции в Дейр эз-Зоре и направило в город дополнительные подразделения. Сирийские ВВС регулярно наносят авиаудары по местам скопления джихадистов. В ближайшие дни боевики ИГ начнут наступление на позиции правительственных войск.