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Попкорн закончился: Симоньян прокомментировала внезапное включение RT в эфире США
Весь мир

Попкорн закончился: Симоньян прокомментировала внезапное включение RT в эфире США

Сегодня 16:29
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Попкорн закончился: Симоньян прокомментировала внезапное включение RT в эфире США

Москва, 13 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян  прокомментировала внезапное включение российского телеканала в эфире американского канала. Инцидент вызвал смятение среди американских телезрителей, в палате представителей Конгресса США уже успели заявить «о руке Кремля», хотя руководство C-Span объяснило произошедшее технической ошибкой.

«Вся безумная больница у экрана собралась. Даже C-Span уже признался, что сам виноват в сбое. Но мейнстрим бьется в истерике, что опять виноват RT и русские хакеры», — сказала Симоньян в комментариях агентству ТАСС.

Напомним, C-Span вел трансляцию заседания Палаты представителей Конгресса США в момент выступления калифорнийского демократа Максин Уотерс. Вместо него телезрители 10 минут смотрели эфир российского канала RT, вещающего на английском языке для американской аудитории. Сама Уотерс посчитала инцидент весьма странным.

«Наши разведагентства как раз подтвердили, что Россия взломала серверы Национального комитета Демократической партии и других политических сил, и весьма уверены в этом. И тут, пока я выступаю в палате представителей, говорю о Трампе и России, мне мешают и мое выступление прерывается RT. Это странно. Это необычно»,  — заявила Уотерс New York Times.

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Ярослава Замысловатова
#маргарита симоньян #c-span
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