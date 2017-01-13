Трамп о претензиях Клинтон к ФБР: Ей повезло, что ее вообще допустили до выборов

Вашингтон, 13 января. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его оппонента Хиллари Клинтон не должны были допускать до президентских выборов, учитывая информацию, которую собрало о ней ФБР. Об этом он заявил, комментируя недавние заявления сторонников Клинтон, обвиняющих бюро в поражении своего кандидата.

«Какие претензии могут предъявлять люди Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая информацию, которая была у ФБР, она вообще не должна была участвовать в выборах», — пишет Трамп в Twitter.

«Они были очень мягки с ней. Она проиграла только потому что агитировала не в тех штатах и без всякого энтузиазма», — продолжает политик.

Напомним, что ранее Клинтон обвинила директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который за несколько дней до голосования принял решение возобновить расследование в отношении нее. Бывшая госсекретарь считает, что тем самым Коми повлиял на мнение избирателей. Клинтон подозревается в том, что использовала личную почту для служебной переписки.