FAN-TV Лента новостей
Трамп о претензиях Клинтон к ФБР: Ей повезло, что ее вообще допустили до выборов
Политика

Трамп о претензиях Клинтон к ФБР: Ей повезло, что ее вообще допустили до выборов

Сегодня 16:06
57

Трамп о претензиях Клинтон к ФБР: Ей повезло, что ее вообще допустили до выборов

Вашингтон, 13 января. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его оппонента Хиллари Клинтон не должны были допускать до президентских выборов, учитывая информацию, которую собрало о ней ФБР. Об этом он заявил, комментируя недавние заявления сторонников Клинтон, обвиняющих бюро в поражении своего кандидата. 

«Какие претензии могут предъявлять люди Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая информацию, которая была у ФБР, она вообще не должна была участвовать в выборах», — пишет Трамп в Twitter.

«Они были очень мягки с ней. Она проиграла только потому что агитировала не в тех штатах и без всякого энтузиазма», — продолжает политик.

Напомним, что ранее Клинтон обвинила директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который за несколько дней до голосования принял решение возобновить расследование в отношении нее. Бывшая госсекретарь считает, что тем самым Коми повлиял на мнение избирателей. Клинтон подозревается в том, что использовала личную почту для служебной переписки.

комментарии
Геннадий Плющев
#хиллари клинтон #дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

Сегодня 15:50
100

Сирия, новый теракт: ФАН публикует видео с места взрыва смертника в Дамаске

Сегодня 15:29
76

Сирия сегодня: САА готовит наступление на ИГ в Алеппо, теракт в Дамаске, США в Астане

Сегодня 15:24
122

Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня

Сегодня 15:16
161

Сами предложат: без России формат G7 протянет недолго

Сегодня 15:14
146
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названа идельная разница в возрасте для счастливого брака

16:01

Кузнецова бьет тревогу: в Татарстане хотят отобрать детей у должников по ЖКХ

15:57

Турецкий самолет, задевший хвостом ВПП во «Внуково», получил повреждения

15:53

Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России

15:52

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

15:50

Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак

15:49

Россиянин с партией лекарств из Египта на 8 млн рублей задержан во «Внуково»

15:46

В «Шереметьево» объяснили счет в 3 млн рублей за 45-минутную парковку

15:46

База Военно-воздушной академии пополнилась новыми тренажерами

15:42

Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу

15:36

Группа Госдумы по Сирии призвала усилить гуманитарную поддержку САР

15:32

Володин посоветовал депутатам Госдумы болеть дома и обедать вовремя

15:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Названа идельная разница в возрасте для счастливого брака
Читать
Закрыть