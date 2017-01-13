Оппозиция Сирии подписала итоговый документ встречи в Анкаре

Анкара, 13 января. Итоговый документ встречи в Анкаре представителей сирийской оппозиции и так называемого временного правительства подписали 27 группировок.

В документе, подписанном 27 вооруженной сирийской группировкой, содержится ряд условий, выполнение которых необходимо для участия единой делегации оппозиции на переговорах в Казахстане. Известно, что на встрече в Анкаре присутствовали представители 31 группировки и так называемое «временное правительство», которое было образовано в противовес официальным властям Дамаска в 2013 году. Среди требований, указанных в документе — перемирие на десять дней до 23 января в южных районах Сирии и в столице республики.