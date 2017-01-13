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Общество

Депутат ГД придумал, как уберечь россиян от вербовки в Сирию через соцсети

13 Января 2017 16:34
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Депутат ГД придумал, как уберечь россиян от вербовки в Сирию через соцсети

Москва, 13 января. Депутат Государственно думы от фракции ЛДПР Андрей Луговой 13 января при обсуждении резонансного законопроекта об онлайн-кинотеатрах предложил ужесточить требования к социальным сетям, приравняв их к операторам связи.

Как заявил Луговой в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы, для того, «чтобы россиян не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и в другие горячие точки», следует приравнять все социальные сети к операторам связи. Тогда к ним будут приписаны совершенно другие требования, подчеркнул чиновник.

В свою очередь, как заявил «Газете.ру» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, необходимости в принятии законопроекта о приравнивании социальных сетей к операторам связи пока не существует. Как отметил депутат, работа по подготовке подобных документов в Госдуме не ведется.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести модернизацию сайта нижней палаты парламента.

Тимур Румянцев

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