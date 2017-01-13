Названа идельная разница в возрасте для счастливого брака

Вашингтон, 13 января. Стало известно, какая разница в возрасте между мужем и женой, является самой идеальной для долгой и счастливой совместной жизни. Открытие сделали ученые из Атланты.

Так, американские специалисты полагают, что риск развода у пар с большой разницей (пять и более лет) составляет 18%, но когда разница составляет только один или два года шансы на разрыв сводятся лишь к 3%.

Вероятность разрыва пары с разницей в возрасте в десять лет, по данным экспертов, составляет 39%, а в 20 и более лет и вовсе близится к 95%. По мнению исследователей, это связано с тем, что когда супруги рождены в разных поколениях, их взгляды на жизнь сильно отличаются, что провоцирует конфликты, пишет Индикатор.

