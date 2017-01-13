Видео езды по тротуару возле Кремля заинтересовало полицию

Москва, 13 января. Столичная полиция проверяет видеозапись, на которой автомобиль разъезжает по пешеходной улице около Кремля, сообщили представители московского управления ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку езды автомобиля по Никольской улице, которая является пешеходной. Факт нарушения был записан на видео, как предполагается, самими нарушителями порядка. На данный момент правоохранители устанавливают личность водителя.

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