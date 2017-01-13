«Ахрар аш-Шам» не поддержала требования оппозиции Сирии на встрече в Анкаре

Москва, 13 января. Сотрудничающая с «Джебхат ан-Нусрой» группировка сирийской оппозиции «Ахрар аш-Шам» не стала подписывать итоговый документ встречи оппозиции в турецкой Анкаре.

Как стало известно, представитель группировки, присутствовавший на сегодняшней встрече, от голосования воздержался. Вместе с ним в документе не поставили свои подписи представители «Джабхат Ахль аш-Шам», группы независимых оппозиционеров, «Движения Байан» и группировки «Файлак аш-Шам», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сирийская вооруженная оппозиция предъявила ультиматум о введении с 13 января десятидневного перемирия в южных районах САР и Дамаске.

«Джебхат ан-Нусра» — признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.