Турецкий самолет, задевший хвостом ВПП во «Внуково», получил повреждения

Москва, 13 января. Самолет авиакомпании Turkish Airlines был вынужден вернуться в московский аэропорт «Внуково» из-за касания взлетно-посадочной полосы при взлете. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«При взлете воздушное судно компании Turkish Airlines совершило касание взлетной полосы хвостовой частью. Авиалайнер получил незначительное повреждение», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Через 15 минут после взлета турецкий авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» для анализа и устранения повреждения, полученного при взлете.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Flydubai был вынужден совершить посадку в аэропорту Челябинска из-за технической неисправности.