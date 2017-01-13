В «Шереметьево» объяснили счет в 3 млн рублей за 45-минутную парковку

Москва, 13 января. Руководство московского аэропорта «Шереметьево» назвало досадной технической ошибкой недавний инцидент, когда паркомат выдал автомобилисту счет на 3,4 млн рублей за время, проведенное на стояночном месте. Выяснилось, что столько стоит 17 лет парковки.

По словам официального представителя аэропорта Романа Гениса, виной сбоя паркомата стали неблагоприятные погодные условия — осадки, влажность и перепад температур. Он подчеркнул, что реальная стоимость парковки составила 200 рублей. Именно эту сумму в конечном итоге и заплатил автомобилист.

«В кратчайшие сроки неисправность была устранена», — сказал представитель «Шереметьево» в эфире РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что житель Москвы на 45 минут припарковал машину на стоянке возле аэропорта. Когда он вернулся, то обнаружил выставленный счет на 3,4 млн рублей.