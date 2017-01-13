ВКС РФ доминируют над ВВС США в воздухе Сирии

Вашингтон, 13 января. Американские военные летчики пожаловались, что им приходится уворачиваться от пилотов ВКС РФ над сирийской территорией.

Командование ВВС США сообщило, что российские пилоты не отзываются на американские запросы опознать себя и не меняют курс, чтобы уйти от столкновения с американскими самолетами. Пилотам США приходиться маневрировать, спасаясь от российских «Иванов». Прежде всего, они это делают потому, что столкновение может быть расценено как акт агрессии. Сейчас Пентагон старается согласовывать полеты ВВС США с ВКС России.

Военные эксперты считают, что американские летчики неосознанно признали превосходство российских пилотов, как в профессиональном, так и в моральном плане.