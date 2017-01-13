FAN-TV Лента новостей
Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России
Общество

Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России

Сегодня 15:52
58

Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России

Москва, 13 января. Столичный суд вынес решение о выдворении из РФ гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой вместе с годовалым ребенком.

Гражданка Узбекистана Нилуфар Мамасаидова признана виновной Кунцевским судом в нарушении правил въезда в российский город. Иностранка будет выдворена из России, а также обязана оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в настоящий момент ребенок находится с Мамасаидовой. Известно, что ранее девочка была доставлена в местную больницу с высокой температурой. При себе у гражданки Узбекистана не было документов. 


 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

Сегодня 15:50
100

Сирия, новый теракт: ФАН публикует видео с места взрыва смертника в Дамаске

Сегодня 15:29
76

Сирия сегодня: САА готовит наступление на ИГ в Алеппо, теракт в Дамаске, США в Астане

Сегодня 15:24
122

Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня

Сегодня 15:16
161

Сами предложат: без России формат G7 протянет недолго

Сегодня 15:14
146
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названа идельная разница в возрасте для счастливого брака

16:01

Кузнецова бьет тревогу: в Татарстане хотят отобрать детей у должников по ЖКХ

15:57

Турецкий самолет, задевший хвостом ВПП во «Внуково», получил повреждения

15:53

Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России

15:52

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

15:50

Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак

15:49

Россиянин с партией лекарств из Египта на 8 млн рублей задержан во «Внуково»

15:46

В «Шереметьево» объяснили счет в 3 млн рублей за 45-минутную парковку

15:46

База Военно-воздушной академии пополнилась новыми тренажерами

15:42

Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу

15:36

Группа Госдумы по Сирии призвала усилить гуманитарную поддержку САР

15:32

Володин посоветовал депутатам Госдумы болеть дома и обедать вовремя

15:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Названа идельная разница в возрасте для счастливого брака
Читать
Закрыть