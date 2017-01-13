Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России

Москва, 13 января. Столичный суд вынес решение о выдворении из РФ гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой вместе с годовалым ребенком.

Гражданка Узбекистана Нилуфар Мамасаидова признана виновной Кунцевским судом в нарушении правил въезда в российский город. Иностранка будет выдворена из России, а также обязана оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в настоящий момент ребенок находится с Мамасаидовой. Известно, что ранее девочка была доставлена в местную больницу с высокой температурой. При себе у гражданки Узбекистана не было документов.



