Николай Буров об Исаакиевском соборе: Я слишком люблю этот дом, чтобы желать ему зла

Государственный музей-памятник Исаакиевский собор решением правительства Санкт-Петербурга в ближайшие годы будет передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви в соответствии с федеральным законом №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Смена статуса будет сопровождаться сложным процессом по передаче ответственности за тысячи музейных экспонатов, принадлежащих государственному музейному фонду России. Федеральное агентство новостей узнало, что особенно волнует в процедуре перехода собора к РПЦ действующего директора музея Николая Бурова, который планирует покинуть свой пост после того, как музейная коллекция переедет в другие здания.

В Петербурге уже есть опыт по передаче крупных музеев в пользование православной церкви: эту процедуру пережили Смольный и Сампсониевский соборы. По словам Николая Бурова, настоящие трудности пришлось испытать при передаче епархии 141 предмета государственного музейного фонда в Сампсониевском соборе, при этом уголовная ответственность за сохранность экспонатов все еще остается на музее, хотя пользователем фактически является церковь. Тот же вопрос, только большего масштаба, встанет при переходе Исаакиевского собора в новый статус. Тысячи предметов интерьера невозможно вывезти из здания в другие музейные помещения на Думской улице или на Большой Морской, потому что они являются частью храма. Настенные и подкупольные росписи, богатый иконостас, детали архитектурного убранства признаны российскими музейными ценностями, и уголовная ответственность за них лежит на главном хранителе и директоре музея. Справедливо ли оставить ее на этих людях и после передачи собора — проблема, которую предстоит решить совместно Бурову и Московской епархии.

«Пока что я не услышал серьезного размышления и профессионального ответа на эту тему», — комментирует директор музея.

Постоянный мониторинг технического состояния собора — еще один предмет беспокойства Николая Бурова, и теперь он станет заботой городского правительства. До сих пор уход за памятником архитектуры работы Монферрана на собственные деньги вел музей. «Объект содержится в идеальном состоянии благодаря повышенному вниманию, — объясняет Буров. — Здание насыщенно сложными инженерными конструкциями: только на замену устройств по контролю температурного режима мы потратили 56 млн рублей. На реставрацию подкупольной живописи ушло 93 млн рублей, и это только два объекта из 14: мы распланировали до 2018 года работы по реставрации общим бюджетом 3,5 млрд рублей. Мы ведем постоянный мониторинг сооружений, на которых стоит барабан собора: сомнений в устойчивости конструкций у нас нет, но следить за ними необходимо. Чтобы дом существовал, мало тетеньки, которая утром откроет дверь, а вечером закроет ее на ключ…». На пресс-конференции в Санкт-Петербургской епархии по поводу передачи Исаакиевского собора представители церкви, а также вице-губернатор города Михаил Мокрецов объяснили, что расходы на реставрационные работы готов взять на себя Петербург, оставив церкви текущий уход за зданием. В этом случае у города есть три варианта: из общего объема программы КГИОП в 2,5 млрд рублей в год около 300 млн выделить на новый присоединившийся объект, лишив этих денег другие городские памятники. Привлечь эти деньги на Исаакиевский собор из других источников или же пересмотреть и снизить затраты на ежегодный уход за зданием.

С переходом в ведение церкви Исаакиевский собор прекратит масштабную экскурсионную и музейную деятельность, которую вел до сих пор, и сосредоточится на богослужениях. Епархия планирует содержать в храме экскурсионное бюро, но вряд ли в нем будут работать нынешние сотрудники. Чтобы в 2016 году принять 3 млн 850 тысяч гостей музею потребовался труд 393 штатных сотрудников и 58 дополнительных экскурсоводов в летний период. Из собора придется переехать хору Владимира Беглецова, который организовывал многотысячные хоровые проекты на ступенях храма, быстро ставшие новой гордостью Петербурга. Николай Буров признается, что также волнуется за работу со школьниками и инвалидами — специальные программы для последних разрабатывали команды ученых.

«На самом деле, мы с епархией заняты одним делом: думаем о человеке и его душе, — говорит директор музея. — Только пути у нас разные. Я слишком люблю этот дом, чтобы желать ему зла. Мне важно сохранить людей, хор. Я против власти не иду и сейчас попросил коллектив максимально отстраниться от конфликта и только напряженно работать». В пятницу, 13 января, у ступеней храма состоится городская акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Николай Буров заявил, что его команда не принимает участия в этом мероприятии и что по его распоряжению здание в этот день будет закрыто с 16 часов. Он также добавил, что вряд ли будет заниматься всем разрозненным музейным хозяйством после того, как Исаакий уйдет в пользование церкви, так что городу придется найти нового директора «Музея четырех соборов». Впрочем, от музея четырех соборов остается все больше соборов, чем музеев. Добавим, что равноценную замену, которая по закону №327 должна предоставляться музею взамен здания, отчужденного в пользу религиозной организации, город пока не предложил. Как шутит Николай Буров, достойной заменой в данном случае может быть разве что собор Святого Петра в Ватикане, с которым сравнивается по величине и монументальности петербургский Исаакиевский собор.