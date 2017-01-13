FAN-TV Лента новостей
Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак
Весь мир

Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак

Сегодня 15:49
47

Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак

Берлин, 13 января. Компьютеры кабинета министров Германии ежедневно подвергаются в среднем 20 атакам хакеров.

Компьютеры правительства Германии ежедневно подвергаются атакам хакеров. Отмечается, что в среднем осуществляется 20 попыток взлома системы в день. По словам источников, каждая из таких атак выполняется спецслужбой какого-либо государства.  

Отметим, что агентство RedaktionsNetzwerk Deutschland ранее отмечало, что на начало декабря прошлого года было зафиксировало почти 47 миллионов попыток хакерских атак, при этом примерно девять миллионов из них расценивались как особо опасные.

Ранее инженеры США нашли необычный способ защититься от хакерских атак, которые в последнее время стали самой обсуждаемой проблемой.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

Сегодня 15:50
61

Сирия, новый теракт: ФАН публикует видео с места взрыва смертника в Дамаске

Сегодня 15:29
68

Сирия сегодня: САА готовит наступление на ИГ в Алеппо, теракт в Дамаске, США в Астане

Сегодня 15:24
113

Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня

Сегодня 15:16
151

Сами предложат: без России формат G7 протянет недолго

Сегодня 15:14
134
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Кузнецова бьет тревогу: в Татарстане хотят отобрать детей у должников по ЖКХ

15:57

Турецкий самолет, задевший хвостом ВПП во «Внуково», получил повреждения

15:53

Гражданку Узбекистана вместе с ребенком выдворили из России

15:52

Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

15:50

Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак

15:49

Россиянин с партией лекарств из Египта на 8 млн рублей задержан во «Внуково»

15:46

В «Шереметьево» объяснили счет в 3 млн рублей за 45-минутную парковку

15:46

База Военно-воздушной академии пополнилась новыми тренажерами

15:42

Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу

15:36

Группа Госдумы по Сирии призвала усилить гуманитарную поддержку САР

15:32

Володин посоветовал депутатам Госдумы болеть дома и обедать вовремя

15:31

Сенаторы планируют посетить военные базы РФ за рубежом, в том числе в Сирии

15:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Кузнецова бьет тревогу: в Татарстане хотят отобрать детей у должников по ЖКХ
Читать
Закрыть