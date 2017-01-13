Компьютеры кабмина Германии ежедневно уклоняются от десятков хакерских атак

Берлин, 13 января. Компьютеры кабинета министров Германии ежедневно подвергаются в среднем 20 атакам хакеров.

Компьютеры правительства Германии ежедневно подвергаются атакам хакеров. Отмечается, что в среднем осуществляется 20 попыток взлома системы в день. По словам источников, каждая из таких атак выполняется спецслужбой какого-либо государства.

Отметим, что агентство RedaktionsNetzwerk Deutschland ранее отмечало, что на начало декабря прошлого года было зафиксировало почти 47 миллионов попыток хакерских атак, при этом примерно девять миллионов из них расценивались как особо опасные.

Ранее инженеры США нашли необычный способ защититься от хакерских атак, которые в последнее время стали самой обсуждаемой проблемой.