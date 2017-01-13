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Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу
Общество

Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу

Сегодня 15:36
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Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу

Санкт-Петербург, 13 января. Сотрудники ГСУ СК РФ проверяют Мариинскую больницу после публикации скандального ролика с истекающим кровью пациентом. Врач в приемном покое заявляет пострадавшему: «Ой, ждите».

Как стало известно ФАН, сейчас с героем ролика, 34-летним Владимиром Б. общаются следователи. Именно на него пожаловались друзья пострадавшего 29-летнего Даниила А. 10 января Владимир Б. работал ответственным врачом. При этом сам он заявляет, что приятели пострадавшего напали на него, поэтому он тут же вызвал в больницу наряд полиции. Правоохранители задержали автора скандального ролика, но в тот же день отпустили.

В самой больнице заявляют, что помощь мужчине была оказана своевременно. Через 3 минуты после поступления, по словам представителя Мариинки, больной уже был на каталке, а через 8,5 минут его ввозили в операционную.

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Алексей Громов
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