Следственный комитет нагрянул в Мариинскую больницу

Санкт-Петербург, 13 января. Сотрудники ГСУ СК РФ проверяют Мариинскую больницу после публикации скандального ролика с истекающим кровью пациентом. Врач в приемном покое заявляет пострадавшему: «Ой, ждите».

Как стало известно ФАН, сейчас с героем ролика, 34-летним Владимиром Б. общаются следователи. Именно на него пожаловались друзья пострадавшего 29-летнего Даниила А. 10 января Владимир Б. работал ответственным врачом. При этом сам он заявляет, что приятели пострадавшего напали на него, поэтому он тут же вызвал в больницу наряд полиции. Правоохранители задержали автора скандального ролика, но в тот же день отпустили.

В самой больнице заявляют, что помощь мужчине была оказана своевременно. Через 3 минуты после поступления, по словам представителя Мариинки, больной уже был на каталке, а через 8,5 минут его ввозили в операционную.