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Сырьевой придаток ЕС: чем обернулся для Украины демонтаж заводов и фабрик
Украина

Сырьевой придаток ЕС: чем обернулся для Украины демонтаж заводов и фабрик

Сегодня 17:16
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Сырьевой придаток ЕС: чем обернулся для Украины демонтаж местных заводов и фабрик

Первое в новом году заседание украинского правительства ознаменовалось бравурными заявлениями команды действующего премьера Владимира Гройсмана «об увеличении уровня ВПП страны», «о новых социальных гарантиях для рабочих и служащих» и, наконец, «о возрождении целого ряда отраслей промышленности». Чиновники заверили главу Кабмина, а заодно и мировую общественность в том, что уже в ближайшее время на Украину вернутся сотни тысяч гастарбайтеров, готовые приступить к работе «у родного мартена». Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

Эти настроения развенчала статистика Международной мониторинговой группы (ММГ). Независимые эксперты констатировали: только за минувший год Украина лишилась более 500 заводов, не менее 70 фабрик и около 400 мелких предприятий производственной и перерабатывающей специализаций. По самым скромным подсчетам, рейдерами были захвачены и в буквальном смысле распилены на металлолом мощности 2000 цехов гигантов на территории от Ужгорода до Мариуполя, а в поисках лучшей жизни за рубеж отправились два миллиона тех же рабочих и служащих. Представители украинских общественных и профсоюзных организаций попытались уличить правительство во лжи и даже пригрозили Кабмину «новым Майданом», однако эти голоса на киевской Банковой улице услышаны не были.

Открытое письмо рабочих Харьковского тракторного завода (ХТЗ), адресованное президенту и правительству Украины, вызвало у обывателя шок. Одно из старейших предприятий СССР, на котором в конце Великой Отечественной войны выпускались легендарные танки Т-34, оказалось на грани уничтожения. «Цеха пустили на металлолом, мало-мальски ценное оборудование вывозится в Черкасскую область, мы не получаем заказов, а, следовательно, и зарплаты, —  отметили адресанты. —  Грустно сознавать: все то, что с таким трудом строили наши деды и отцы, сегодня разворовывается в угоду мифической дружбе с Европейским Союзом». Рабочие напомнили, что в свое время продукция ХТЗ поставлялась в 36 стран мира, а максимальная производительность завода достигала 70 тысяч тракторов в год. «Помогите нам, иначе завод разберут по кирпичику», — резюмировали они.

Уничтожение другого некогда процветающего предприятия самым непосредственным образом ударило по имиджу «Укрзализныци». Грандиозный скандал разразился еще в середине прошлого года, когда на одном из участков под Ровно (Западная Украина) в давке, образовавшейся в электропоезде, пострадали более 20 человек (впоследствии один из них скончался). Причиной упомянутой давки стало сокращение числа вагонов пригородного поезда с десяти до трех единиц подвижного состава. При этом в действующих «единицах» отсутствовали окна и сиденья. «Мы ничего не можем поделать: единственное предприятие, которое может отремонтировать пришедшие в негодность вагоны — Конотопский вагоноремонтный завод (КВРЗ) — прекратило свое существование. Скоро дойдет до того, что все мы будем ездить на дрезинах, либо вообще ходить по шпалам пешком», — посетовал журналистам начальник местного отделения дороги. 

Сырьевой придаток ЕС: чем обернулся для Украины демонтаж местных заводов и фабрик

Следует особенно отметить, что КВРЗ, основанный еще в 1899 году, сейчас в буквальном смысле этого слова «разобран по кирпичику». На месте его цехов обосновались пункты приема металлолома, а всем желающим за определенную плату предлагают купить кирпич с маркировкой Царской России.

«Мне тошно и противно смотреть, как действующая власть закрывает глаза на это кощунство, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН бывший главный инженер предприятия Владимир Гомза. — Сейчас все мои сотрудники и подчиненные работают на подобных предприятиях либо в России, либо в Европе. Ни там, ни там никому в голову не придет так бессовестно расправляться с тем, что созидалось десятилетиями».

Подобная картина наблюдается без преувеличения по всей Украине. Ликвидированы мощности машиностроительных заводов в Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Уничтожены так называемые «сахарные мануфактуры» под Житомиром и Винницей. Банкротами (со всеми вытекающими отсюда последствиями) отказались многие ткацкие фабрики и предприятия химической промышленности Днепропетровска, Ивано-Франковска и Сум.

«Все просто: пришедшим к власти на Украине националистическим силам необходимо как можно скорее интегрировать страну в структуры Евросоюза, — констатировал корреспонденту ФАН координатор общественной программы «Сопротивление» Сергей Остапчук. — Европа же видит Украину исключительно в качестве своего сырьевого аграрного придатка. Поэтому писать на адрес Порошенко и его команды всякого рода жалобы бесполезно — свой выбор украинское руководство уже сделало».

Похоже, это действительно так. На днях глава украинского государства заверил своих западных партнеров в намерении Киева «всеми силами поддерживать сельскохозяйственный сектор Украины». Следовательно, очередные дотации получат крупнейшие агропромышленные холдинги, поставляющие в ЕС сахарную свеклу, подсолнечник, пшеницу и рапс.

О создании ракетных двигателей и суперсовременных самолетов украинцам придется забыть.

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Леонид Андросов
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