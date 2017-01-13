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Россиянин с партией лекарств из Египта на 8 млн рублей задержан во «Внуково»
Происшествия

Россиянин с партией лекарств из Египта на 8 млн рублей задержан во «Внуково»

Сегодня 15:46
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Россиянин с партией лекарств из Египта на 8 млн рублей задержан во «Внуково»

Москва, 13 января. Таможенники московского аэропорта «Внуково» задержали россиянина, летевшего из Египта через Турцию — гражданин намеревался провезти в багаже нелегальные лекарства на общую сумму 8 млн рублей.

По данным пресс-службы таможни, задержанный с багажом следовал по зеленому коридору. При осмотре в одной сумке было обнаружено 353 коробки с лекарствами весом 24 кг, в другой — 447 коробок с медицинскими препаратами весом 28 кг.

Как показала экспертиза, все лекарства — антивирусные препараты от гепатита. При этом в базу госреестра лекарств Минздрава РФ они не внесены. В ФТС отметили, что из-за своего дефицита ввоз препаратов является экономически выгодными для продажи на «черном рынке», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщало ранее агентство НСН, подозреваемый в краже автозапчастей на общую сумму более одного миллиона рублей задержан в подмосковных Химках.

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Тимур Румянцев
#москва #внуково
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