Группа Госдумы по Сирии призвала усилить гуманитарную поддержку САР

13 Января 2017 15:32 39

Москва, 13 января. Члены группы Госдумы по связям с сирийским парламентам считают необходимым усилить осуществление гуманитарной миссии в САР.

Парламентарий от КПРФ Сергей Гаврилов, входящий в думскую группу по связям с коллегами из сирийского парламента, заявил, что необходимо усилить гуманитарную миссию в САР. «Мы считаем, что нужно усилить нашу гуманитарную миссию и взаимодействие с гражданским обществом в Сирии с целью формирования поисков путей политического примирения», — прокомментировал гуманитарную ситуацию депутат. Глава думской группы Дмитрий Саблин отметил, что парламентарии намерены посетить Сирию в ближайшие месяцы. Тем не менее, он не уточнил дату поездки.