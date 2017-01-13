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Сенаторы планируют посетить военные базы РФ за рубежом, в том числе в Сирии
Политика

Сенаторы планируют посетить военные базы РФ за рубежом, в том числе в Сирии

Сегодня 15:31
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Сенаторы планируют посетить военные базы РФ за рубежом, в том числе в Сирии

Москва, 13 января. Представители оборонного комитета Совета федерации намерены посетить российские военные базы за рубежом, включая Сирию. Об этом сообщил глава комитета Виктор Озеров.

«У нас есть план зарубежных поездок, в рамках весенней сессии мы планируем посетить наших военнослужащих за рубежом, российские военные базы, в том числе и в Сирии», — сказал Озеров.

Он добавил, что в планах парламентариев осуществить визиты на российские военные базы в Абхазии, Южной Осетии, Армении и Таджикистане. Также озеров отметил, что в начале марта делегация Совфеда планирует посетить Иран.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что РФ и США активизировали военное взаимодействие по вопросу сирийского урегулирования и борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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Кирилл Иванов
#виктор озеров
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