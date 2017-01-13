Володин посоветовал депутатам Госдумы болеть дома и обедать вовремя

13 Января 2017 15:31 32

Москва, 13 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил депутатов внимательно относиться к своему здоровью.

Володин на заседании Госдумы передал коллегам просьбу председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Морозова.

«Он (Морозов. — Прим. ФАН) говорит о том, что по его ощущению, общаясь с вами многие настолько ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, но при этом, как правило, либо болеют гриппом и на ногах переносят», — рассказал спикер Госдумы.

Володин попросил приболевших подлечиться дома, чтобы не заражать коллег. Он отметил, что парламент должен быть в работоспособном состоянии.

«И большая просьба от (вице-спикера Госдумы. — Прим. ФАН) Петра Олеговича Толстова в перерыв, тем более у нас сейчас большой перерыв, сходить пообедать, в зале не оставаться», — добавил он.

Ранее Володин поручил провести модернизацию сайта нижней палаты парламента.