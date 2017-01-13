База Военно-воздушной академии пополнилась новыми тренажерами

Саратов, 13 января. Учебная база Военно-воздушной академии в Саратове пополнилась двадцатью новейшими учебными комплексами.

Курсанты академии смогут на практике изучать устройство и оборудование комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха-2» и «Красуха-4», также в академии установлены тренажеры командного пункта «Москва-1» и мобильного пункта управления. Учебная база пополнилась симуляторами комплексов воздушной разведки и тренажером по вождению грузовика КамАЗ.

В авиационной академии работает специализированная лаборатория по эксплуатации вертолетов Ка-226 со всем необходимым для технического персонала оборудованием.