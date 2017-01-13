Сирия новости 13 января 2017 16.30: ССА и ИГ устроили перестрелку в Алеппо, ВВС коалиции разрушили центр Ракки

13 Января 2017 16:30

Сирия, 13 января. В окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо вспыхнули ожесточенные бои между боевиками ИГ* и ССА**. В результате бомбардировок ВВС западной коалиции центр города Ракка получил многочисленные разрушения. Смертники ИГ подорвали себя в толпе беженцев в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По неподтвержденным данным, на окраине района Аль-Тижара города Дамаск под массированным обстрелом с направления позиций боевиков повстанческих формирований был убит полковник Сирийской арабской армии (САА) Фади Хассун. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Алеппо

Вблизи населенного пункта Аль-Сафлания, находящегося на северо-востоке от города Аль-Баб, начались интенсивные перестрелки между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами ИГ. Боевики обстреливают позиции друг друга из артиллерии и пулеметов. Как сообщает близкое к ИГ информационное агентства «Аль-Амак», в ходе столкновений были ликвидированы два боевика ССА.

Провинция Хомс

В одном из поселений в окрестностях города Аль-Карьятейн террористы ИГ публично казнили двух молодых людей. Мирные жители обвинялись в работе на сирийское правительство и армию. Мужчины были убиты несколькими выстрелами в голову.

По информации новостного портала Akhbaralaan, боевики ИГ минируют исторические и культурные архитектурные памятники в Пальмире на востоке провинции Хомс, а также прилегающие к ним территории. Как отмечает военный источник ФАН Ахмад Марзук, это может означать подготовку террористов к постепенному выходу из города с последующей его сдачей.

Провинция Даръа

В районе населенного пункта Айн Дакр, находящегося в пригороде Даръа, пять боевиков Сирийской свободной армии погибли в результате взрыва бомбы, заложенной недалеко от позиций ССА. Предполагается, что взрывное устройство было установлено террористами союзной ИГ группировки «Джейш Халид Бин Аль-Валид».

Провинция Ракка

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли удары по опорным пунктам террористов ИГ в центре города Ракка. Никакой информации о полученном террористами в результате бомбардировок уроне не поступало. Однако сообщается о серьезных разрушениях, которые получили многочисленные здания в регионе, в том числе жилые дома. Данные о жертвах среди гражданского населения пока также устанавливаются.

Провинция Хама

Военнослужащие сирийской армии открыли артиллерийский огонь по позициям боевиков оппозиционных формирований недалеко от населенного пункта Маан на востоке провинции Хама в ответ на серию интенсивных обстрелов с направления укрепрайонов повстанцев. В регионе пока по-прежнему отмечаются короткие перестрелки. Данные о ходе столкновения уточняются.

Ирак

В районе Аль-Файсалия в восточной части Мосула в результате взрыва заминированного автомобиля вблизи блокпоста иракской армии погибли несколько правительственных военнослужащих. Сообщается, что за рулем транспортного средства находился террорист-смертник ИГ.

Новостной канал AlBawaba сообщает, что боевики ИГ совершили теракт в северной части Мосула. Два террориста-смертника с заминированными поясами смешались с толпой беженцев в районе Шакак Аль-Хадаба и попытались пройти к КПП иракской армии. Однако боевики были вычислены. После требования остановиться они подорвали себя в толпе беженцев. По данным источника, в результате взрыва два мужчины и одна женщина погибли на месте. Ребенок восьми лет получил тяжелые ранения и был срочно госпитализирован в ближайшую больницу.

Как сообщает новостной канал AdDiyar, иракские военнослужащие начали операцию по разминированию освобожденных от боевиков ИГ районов городов Фаллуджи и Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар. По данным источника в командовании правительственных войск, различного рода взрывные устройства были намеренно оставлены террористами с целью уничтожить максимально возможное количество солдат армии Ирака, а также мирных жителей. Так, была обнаружена самодельная бомба, заложенная под ступенями школы в квартале Шухада в южной части Фаллуджи. Как отмечают саперы, территория провинции буквально засеяна минами.