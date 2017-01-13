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Врач, проигнорировавший окровавленного пациента, только подрабатывает в Мариинке
Общество

Врач, проигнорировавший окровавленного пациента, только подрабатывает в Мариинке

Сегодня 15:26
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Врач, проигнорировавший окровавленного пациента, только подрабатывает в Мариинке
Санкт-Петербург, 13 января. Врач, попросивший подождать истекающего кровью пациента, которого принесли в приемный покой Мариинской больницы его друзья, постоянно трудится в другой клинике. Мариинка для 34-летнего Владимира Б. – всего лишь место подработки.

Как стало известно ФАН, основное место работы медика – Институт остеопатии Мохова. «В Мариинке Белаш работает ответственным врачом в смену. Как правило, ответственным врачом назначают либо заведующего отделением, либо наиболее квалифицированного врача», - уточнил источник ФАН. Так как Белаш работает в Мариинке сразу после окончания Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, то есть более 10 лет, то его считают наиболее квалифицированным.

В Институте остеопатии Мохова Белаш проводит ультразвуковую диагностику сосудистой системы, занимается мануальной терапей и остеопатией. Принимает всех, в том числе беременных и младенцев. Жалоб на него пока не поступало.
 

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Алексей Громов
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