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США осваивают дно океана на случай хакерских атак
Технологии

США осваивают дно океана на случай хакерских атак

Сегодня 15:19
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США осваивают дно океана на случай хакерских атак

Вашингтон, 13 января. Американские инженеры нашли необычный способ защититься от хакерских атак, которые в последнее время стали самой обсуждаемой проблемой в США.

Ученые из Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США предлагают запустить в океан радиобуйки, соединенные протянутым под водой кабелем, на случай, если хакеры отрубят радиосвязь и спутниковую связь. Данная система считается аварийной и будет задействована только до тех пор, пока не удастся восстановить другие виды связи.

Сами буйки будут получать энергию от движения волн. В настоящее время ведется работа по созданию достаточно прочного, но тонкого оптоволокна, который сможет выдержать напор волн в течение месяца, пишет «Индикатор».

Напомним, что кибератаки стали самой обсуждаемой темой в США после того, как хакеры взломали почту Демократической партии США. Вашингтон обвинил в хакерской атаке Москву и даже ввел дополнительные санкции, однако не предоставил никаких доказательств.

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Геннадий Плющев
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