Глава ЛНР Плотницкий намерен повысить качество работы исполнительной власти

13 Января 2017 15:14 50

Луганск, 13 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий намерен организовать взаимодействие с председателем Совета министров республики Сергеем Козловым для улучшения качества работы исполнительной власти.

Сегодня глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что намерен повысить взаимодействие с главой Совмина ЛНР Сергеем Козловым. «С целью повышения качества работы Совета министров мною будет организовано взаимодействие с председателем Совета министров по устранению замечаний, высказанных депутатами Народного Совета», – прокомментировал глава республики. Отметим, что в конце 2016 года на заседании Народного совета луганские парламентарии дали противоречивую оценку работе главы Совмина.