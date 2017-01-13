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Новороссия

Глава ЛНР Плотницкий намерен повысить качество работы исполнительной власти

13 Января 2017 15:14
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Глава ЛНР Плотницкий намерен повысить качество работы исполнительной власти

Луганск, 13 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий намерен организовать взаимодействие с председателем Совета министров республики Сергеем Козловым для улучшения качества работы исполнительной власти.

Сегодня глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что намерен повысить взаимодействие с главой Совмина ЛНР Сергеем Козловым. «С целью повышения качества работы Совета министров мною будет организовано взаимодействие с председателем Совета министров по устранению замечаний, высказанных депутатами Народного Совета», – прокомментировал глава республики. Отметим, что в конце 2016 года на заседании Народного совета луганские парламентарии дали противоречивую оценку работе главы Совмина.

Ирина Селезнева

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