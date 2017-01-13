Глава ЛНР Плотницкий намерен повысить качество работы исполнительной власти

Луганск, 13 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий намерен организовать взаимодействие с председателем Совета министров республики Сергеем Козловым для улучшения качества работы исполнительной власти.
Сегодня глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что намерен повысить взаимодействие с главой Совмина ЛНР Сергеем Козловым. «С целью повышения качества работы Совета министров мною будет организовано взаимодействие с председателем Совета министров по устранению замечаний, высказанных депутатами Народного Совета», – прокомментировал глава республики. Отметим, что в конце 2016 года на заседании Народного совета луганские парламентарии дали противоречивую оценку работе главы Совмина.
Ирина Селезнева