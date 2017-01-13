Все пропало, шеф: чистильщик Байден сдает дела и Порошенко

Вице-президент уходящей администрации США Джо Байден летит в Киев, чтобы оказать личную поддержку независимости Украины. Визит политика намечен на следующую неделю. Однако уже 20 января пост вице-президента займет республиканец Майк Пенс. Федеральное агентство новостей попыталось проанализировать, какую же поддержку Киеву за трое суток до отставки готов оказать Джо Байден.

На сайте консульства США в Киеве сообщается, что с 15 по 18 января вице-президент посетит Украину и Швейцарию. В Киеве Байден встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Поездка вице-президента на Украину подчеркнет поддержку США, и выделит его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности, — говорится в сообщении. — Поездка также будет приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между государствами. Надеемся на сохранение тесных партнерских отношений и в следующие 25 лет».

По мнению собеседника ФАН политолога, независимого аналитика, советника президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг. Сергея Станкевича, такой визит буквально накануне ухода старой администрации президента США и прихода новой в страну, которая даже не является членом НАТО, — это беспрецедентный шаг, показывающий серьезную озабоченность той части американской элиты, связанной с Демократической партией и командами Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Проблемы, в общем-то, две.

«Во-первых, выживет или нет украинский режим в том виде, в каком он активно поддерживался США. Во-вторых, если спустя какое-то время после смены администрации режим Порошенко рухнет, это будет серьезным ударом по демократам и глобалистской элите Америки. Кроме того, наружу начнут выплывать, в том числе и в процессе внутренних разбирательств, неприятные подробности о том, какие именно отношения были у режима Порошенко с администрацией Барака Обамы, — комментирует для ФАН Станкевич. — По всей видимости, эти два обстоятельства настолько тревожат команду Обамы, что в Киев на финальный мозговой штурм летит сам вице-президент Байден».

Джо Байден, уверен собеседник ФАН, сделает две вещи: постарается убедить Порошенко не отчаиваться и переключиться на какое-то время на иной источник поддержки — Канаду: это обстоятельство ранее согласовывалось; постарается зачистить какие-то хвосты и предотвратить нежелательное развитие событий. Он приезжает как уходящий куратор и чистильщик.

Напомним, что 20 января состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. В день вступления Трампа в свои обязанности, к работе в качестве вице-президента приступит Майк Пенс.