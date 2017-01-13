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Двое малышей погибли из-за взрыва обогревателя в калининградском селе
Происшествия

Двое малышей погибли из-за взрыва обогревателя в калининградском селе

Сегодня 15:24
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Двое малышей погибли из-за взрыва обогревателя в калининградском селе

Калининград, 13 января. Страшная трагедия произошла в Калининградской области: двое маленьких детей погибли в результате пожара в жилом доме. Как стало известно, ЧП случилось в пятницу утром в поселке Маяковское под городом Гусев.

По словам главы сельского поселения Сергея Новикова, инцидент произошел в доме, где проживает непьющая семья. По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв масляного обогревателя. Новиков отметил, что электричество в доме было отключено за неуплату. Жертвами трагедии стали маленькие дети, одному из которых не исполнилось и года, а второму было всего лишь два года и восемь месяцев. 21-летняя мама малышей по счастливой случайности не пострадала. Как сообщили очевидцы, девушка выпрыгнула из окна.

Сейчас по факту произошедшего проводятся следственные действия. Как сообщил заместитель начальника ГО и ЧС Гусевской администрации, на месте работает передвижная лаборатория, передает «Комсомольская правда — Калининград».

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика КамАЗ с автобусом ритуальных услуг в Воронежской области погиб один человек.

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Тимур Румянцев
#пожар #алининград
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