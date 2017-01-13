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Центробанк втрое снизил ущерб от финансовых пирамид
Экономика

Центробанк втрое снизил ущерб от финансовых пирамид

Сегодня 17:01
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Центробанк втрое снизил ущерб от финансовых пирамид

Москва, 13 января. Центробанк РФ в 2016 году снизил ущерб от финансовых пирамид почти втрое. Об этом сообщил начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, россияне все еще уязвимы для мошенников из-за низкой финансовой грамотности, несмотря на то, что времена МММ уже прошли. В 2016 году удалось выявить порядка 180 финансовых пирамид, тогда как годом ранее из было около 200. Сумма ущерба от деятельности мошенников также снизилась, отметил Лях.

«Если в 2015 году урон составил порядка 5,5 млрд рублей, то по итогам 2016 года — по предварительным оценкам — около 2 млрд. Этому способствовали в том числе комплекс мер, осуществляемых ЦБ в сотрудничестве с МВД и правоохранительными органами, а также введение уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид», — сказал Лях газете «Известия».

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Катерина Михайлиди
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