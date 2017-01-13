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Новейшие системы телемедицины установят на госпитальное судно «Иртыш»
Россия

Новейшие системы телемедицины установят на госпитальное судно «Иртыш»

Сегодня 15:16
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Новейшие системы телемедицины установят на госпитальное судно «Иртыш»

Владивосток, 13 января. На госпитальном судне Тихоокеанского флота «Иртыш» завершен второй этап модернизации.

На судне установлено новое медицинское оборудование, среди которого комплексы ультразвукового исследования и рентгенографии, реанимационное и хирургическое оборудование, приборы анестезии и лабораторных исследований, а также системы жизнеобеспечения тяжелых пациентов. В ближайшее время медблок «Иртыша» получит оборудование телемедицины, позволяющее проводить операции в режиме онлайн с ведущими специалистами главных медучреждений министерства обороны РФ, а также дающее возможность консультирования военных врачей в море.

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Алексей Громов
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