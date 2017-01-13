Медведев пообещал журналистам кликов и лайков от правительства

Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати пожелал журналистам лайков от властей.
Медведев вручил премии в области СМИ за 2016 год. На встрече с журналистами он отметил, что полностью осознает ответственность правительства перед прессой.
«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и лайки со стороны власти, — констатировал премьер-министр. — Потому что от нас тоже кое-что зависит, я имею в виду тех, кто принимает ответственные решения».
«Жизнь — штука сложная, а денег, как известно, нет», — полушутя заметил глава правительства.
Ранее Медведев поручил властям Краснодарского края внести предложения по объединению горнолыжных трасс курортов Краснодарского края с внедрением единого ски-пасса.
Катерина Тимошенская