Медведев пообещал журналистам кликов и лайков от правительства

13 Января 2017 15:13 49

Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати пожелал журналистам лайков от властей.

Медведев вручил премии в области СМИ за 2016 год. На встрече с журналистами он отметил, что полностью осознает ответственность правительства перед прессой.

«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и лайки со стороны власти, — констатировал премьер-министр. — Потому что от нас тоже кое-что зависит, я имею в виду тех, кто принимает ответственные решения».

«Жизнь — штука сложная, а денег, как известно, нет», — полушутя заметил глава правительства.

Ранее Медведев поручил властям Краснодарского края внести предложения по объединению горнолыжных трасс курортов Краснодарского края с внедрением единого ски-пасса.