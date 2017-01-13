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Мариинскую больницу проверяют после скандального видеоролика «Ой, ждите»
Происшествия

Мариинскую больницу проверяют после скандального видеоролика «Ой, ждите»

Сегодня 15:08
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Мариинскую больницу проверяют после скандального видеоролика «Ой, ждите»

Санкт-Петербург, 13 января. Комитет здравоохранения Петербурга проводит служебную проверку по факту опубликованного в интернете ролика, на котором врач Мариинской больницы просит подождать истекающего кровью пациента. 

Героем скандального видео является ответственный доктор вечерней смены 34-летний Владимир Белаш. Сегодня утром он уже давал объяснения по поводу случившегося. Сейчас представители комитета работают в больнице, идет проверка. Кроме того, час назад в больницу пришел запрос от Следственного комитета по этому же поводу.

Напомним, что на видео врач приемного отделения Мариинской больницы слишком долго оформляет документы Даниила А., получившего проникающее ножевое ранение брюшной полости. «Ой, ждите», — заявляет врач на записи. Друзья раненого принесли молодого человека в больницу с улицы, где он и получил удар ножом. Врач Мариинки, по мнению друзей Даниила, халатно отнесся к своим обязанностям. 

При этом руководство самой больницы факт несвоевременного оказания помощи пострадавшему отвергает, заявляя, что уже через 8,5 минут после прибытия в приемный покой, раненный уже лежал на операционном столе. 

 

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Алексей Громов
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